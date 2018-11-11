Российский сенатор рассказала о ходе выборов в ДНР

Донецк, 11 ноября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала прозрачным процесс голосования на выборах в Донецкой народной республике.

Ковитиди входит в состав российской делегации наблюдателей на выборах главы ДНР и депутатов Народного совета. Сенатор посетила один из избирательных участков в Донецке, где пообщалась с журналистами.

«Процесс голосования проходит открыто и прозрачно, пока никаких жалоб и замечаний нет. Эти выборы никак не противоречат минским соглашениям, и мы готовы заявить об этом международному сообществу», — сказал Ковитиди в комментарии RT.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Ольги Поздняковой, к 12.00 явка избирателей составила 40,3%. Всего в Донецкой народной республике работают 408 избирательных участков.