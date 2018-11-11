Минобороны РФ запустило интернет-банк документов о Первой мировой войне

Москва, 11 ноября. Минобороны РФ запустило портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов». По словам создателей, ресурс стал первым официальным банком документов об участниках и событиях Первой мировой войны.

Сейчас посетители сайта могут ознакомиться с более чем 5,5 млн записей из картотеки бюро по учету потерь на фронтах. Кроме того, им доступны свыше 4,6 миллиона записей из дел с именными списками потерь солдат и офицеров.

На портале опубликованы и почти 300 тысяч записей о награждениях. Для удобства посетителей портала был разработан расширенный поиск. Функцию расположили на главной странице онлайн-картотеки. В окно с параметрами можно вбивать фамилию, имя и отчество, место жительства или призыва на военную службу.

Портал также содержит данные не только о конкретных людях, но и составе и боевых действиях воинских частей. На сайте также можно формировать списки всех солдат или офицеров в том или ином звании. За основу составления списка можно брать и место рождения или службы военных.