Волонтерам движения «Народный глава» в Хакасии угрожают на фоне выборов

Абакан, 11 ноября. Угрозы и запугивания поступают в адрес волонтеров из движения «Народный глава», которые одновременно с проводимыми в Хакасии выборами главы региона опрашивают население. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев.

«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, когда волонтеры находятся даже вне помещения для голосования, им поступают угрозы», — констатировал он.

Активисты на фоне проводимых в республике выборов проводят опрос для того, чтобы выяснить мнение жителей Хакасии, кто из представленных кандидатур на пост главы региона наиболее достоин этой должности. По словам Григорьева, неизвестные угрожали волонтерам физической расправой, при этом пытаясь отнять опросные листы и урну для их сбора. Член ОП РФ признал, что это далеко не единственный случай.

Напомним, 9 сентября по всей России прошел единый день голосования, во время которого действующий глава Хакасии Виктор Зимин набрал чуть более 32% голосов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81% голосов. Зимин впоследствии отказался от участия в выборах по состоянию здоровья, а затем и вовсе объявил о решении уйти в отставку. Врио главы Хакасии назначили замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева.

Свои кандидатуры с голосования также сняли участники первого тура Андрей Филягин и Александр Мяхар. Второй тур неоднократно переносили, его проводят в воскресенье, 11 ноября. В голосовании участвует только Коновалов, для победы ему необходимо набрать более 50% голосов.

Ранее Григорьев сообщил, что информационный центр ОП республики зафиксировал многочисленные обращения в связи с нарушениями во время второго тура выборов главы Хакасии. При этом отмечалось, что в сообщениях указываются нарушения не только со стороны Коновалова, но и против него.