«А что Порошенко делает в Париже?»: эксперт напомнил, на чьей стороне в Первой мировой войне сражалась Украина

Москва, 11 ноября. Визит украинского президента Петра Порошенко в Париж вызывает удивление, ведь на стороне Германии во время Первой мировой войны сражалась Украинская народная республика. Об этом заявил эксперт Егор Холмогоров.

«А объясните, что Порошенко делает в Париже на праздновании столетия победы Антанты в Первой мировой войне, если Украинская народная республика к которой возводит себя Украина, была союзником и сателлитом кайзеровской Германии», — написал Холмогоров в свое telegram-канале.

По его словам, Украинская народная республика с первого до последнего дня «держалась на немецких штыках». Он подчеркнул, что после разгрома кайзеровской Германии она также прекратила свое существование.

«Разгром Германии означал конец «незалежной Украины», — подчеркнул Холмогоров.

Напомним, что украинский президент Петр Порошенко приехал во Францию на торжество по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В Париже состоится Форум мира при участии глав десятков стран.

Лидер США Дональд Трамп, прибыв на церемонию празднования, проигнорировал Петра Порошенко. Американский президент вместе с супругой поприветствовал канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, также Трамп подал руку российскому президенту Владимиру Путину. При этом Петр Порошенко с надеждой смотрел на Трампа, однако американский лидер не подошел к украинскому президенту.

Напомним, что в мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерреш, и лидеры Испании, Греции, Эстонии, Канады, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Армении, Латвии, Грузии, Австрии, Финляндии и Сербии.