Фирменный стиль Вашингтона: в МИД РФ назвали задержание Малькевича предлогом для новых санкций

Москва, 11 ноября. Задержание российского журналиста, главного редактора проекта USA Really Александра Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность и может являться предлогом для новых антироссийских санкций, а его многочасовой допрос сотрудниками ФБР по поводу журналистской деятельности свидетельствует о кампании давления США на российскую прессу. Об этом заявили в МИД РФ.

Как напомнили в ведомстве, Вашингтон потребовал «чуть ли не под дулом пистолета» зарегистрировать информационное агентство USA Really, которое возглавляет Малькевич, в качестве иностранного агента. Таким шагом США пытаются помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самой стране до широкой американской общественности, подчеркнули в министерстве.

При этом представители внешнеполитического ведомства обратили внимание, что по вопросам о «вмешательстве России» в выборы в США, которые задавали журналисту сотрудники ФБР, можно судить о стремлении Вашингтона найти предлог для новых санкций против РФ.

«При том, что вмешательство во внутренние дела других государств – фирменный стиль именно Вашингтона», — констатировали в министерстве.

В МИД РФ призвали США отказаться от практики гонений на журналистов и осознать недопустимость расшатывания отношений между двумя странами.

Напомним, журналиста задержали в аэропорту Вашингтона вечером 9 ноября. В Штаты первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, журналист и ведущий программы «Не валяй дурака, Америка» прибыл в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс.

Посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдепартамент США в связи с задержанием журналиста. Малькевича впоследствии отпустили, он уже прибыл во Францию, где проходят торжества по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Ранее российский журналист сообщил подробности своего задержания в аэропорту Вашингтона, откуда он должен был вылететь в Париж.