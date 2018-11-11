Париж, 11 ноября. Журналисты из стран Прибалтики считают, что только в России «расстреливают облака» во время значимых публичных мероприятий. Об этом они заявили в ответ на слова корреспондента Федерального агентства новостей о погоде в Париже.

Сегодня во французской столице проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Главы нескольких десятков государств прибыли в Париж и собрались у Триумфальной арки, где проходит главная торжественная церемония. Атмосферу праздника омрачают погодные условия: сегодня в столице Франции дождь, ветер и низкая температура воздуха. «Расстреливать облака» по примеру России здесь отказались.

Журналисты наблюдают за церемонией у Триумфальной арки из пресс-центра. Корреспондент ФАН в разговоре с коллегами из Прибалтики отметил, что в России обычно разгоняют облака во время масштабных мероприятий, чтобы избежать подобных неприятных нюансов. Однако европейские журналисты этого не оценили.

«Здесь Европа, здесь свободные страны! Это только вы в своей варварской России нарушаете естественный ход вещей и природы, расстреливаете облака. А здесь так принято: есть солнце, значит, есть. Дождь — значит, дождь. Никто не принуждает природу и погоду, не выбрасывает деньги на ветер!» — заявили журналисты.

Тем временем погода в Париже стала только хуже. Главы государств изрядно намокли и замерзли. Больше всех досталось хозяевам мероприятия: Эммануэлю и Бриджит Макронам. Президент Франции и его супруга встречали всех гостей на ступеньках Елисейского дворца. Они провели под дождем более двух часов.