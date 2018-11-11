Трамп проигнорировал Порошенко у Триумфальной арки в Париже

Париж, 11 ноября. Лидер США Дональд Трамп, прибыв на главную церемонию празднования 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны в Париже, проигнорировал украинского президента Петра Порошенко.

Приветствие Трампа мировых лидеров на основной трибуне у Триуфальной арки показал французский телеканал TF1, ведущий прямую трансляцию с места событий.

Трамп не поздоровался с Порошенко, а Петро смотрел с надеждой. pic.twitter.com/oN24ZxlEZL — Иванович (@NB5lEHIaSdLUrq0) November 11, 2018

Отрывок видеозаписи тут же был распространен в Сети. На кадрах можно видеть, что Трампа сопровождает его супруга Меланья. В тот момент, когда ей с улыбкой жмут руки Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, сам Трамп с суровым видом прохаживается между остальными присутствующими. Во втором ряду на него с надеждой в глазах взирал Петр Порошенко, однако лидер США не удостоил его своим вниманием.

Президент РФ приехал к арке прямо из аэропорта и разместился по левую руку от супруги Макрона. По пути к своему месту он и Трамп обменялись рукопожатием, кроме того, он пожал руки президента Франции и канцлера Германии.