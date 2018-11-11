Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Сирия, 11 ноября. Курды убили за месяц 45 мирных жителей Ракки, в Хаме САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы», радикалы арестовали гражданского в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, атакуют укрытия ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо и Хаме.

«Джейш аль-Изза»: пыталась атаковать САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА в Алеппо.

Курды: потеряли пять боевиков в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым кварталам Хаджина.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Джазрая на юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и «Сирийской свободной армией» (ССА). Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет о столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» в этой же части региона.

Местный Twitter-канал (@merd_carduchian) сообщает, что боевики арестовали гражданского в Африне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в Telegram (@nors2017), что правительственные войска наносят артиллерийские удары по укрытиям террористов «Исламского государства»1 в окрестностях населенного пункта Хаджин.

Напомним, данная часть региона находится под контролем курдских военизированных отрядов и международной коалиции. Ранее Демократические силы Сирии (SDF) и их союзники допустили захват ряда позиций радикалами ИГИЛ1.

Местный Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что ВВС возглавляемого США западного альянса продолжают наносить удары по жилым кварталам Хаджина. Ранее атаки коалиции привели к гибели 10 гражданских.

Провинция Ракка

Местные активисты посчитали, что за октябрь курдские радикалы убили 45 мирных жителей провинции Ракка. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Также, по сведениям автора публикации, Демократические силы Сирии (SDF) продолжают массово арестовывать гражданских для их принудительной мобилизации.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте SDF в поселении Сулук прогремел взрыв. Военный Twitter-канал (@Terror_Monitor) сообщает, что при детонации СВУ было убито пять боевиков курдского ополчения.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Tasmin New Agency передает, что боевики группировки «Джейш аль-Изза» пытались проникнуть в поселении Мхарде. По сведениям информационного агентства, бойцы армии Башара Асада отбили нападение джихадистов. Сообщается, что в ходе контратаки САА нейтрализовала несколько радикалов.

Кроме того, SOHR сообщает о продолжающихся столкновениях между сирийской армией и террористами «Тахрир аш-Шам» недалеко от Халфаи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)