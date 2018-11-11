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Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

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Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Сирия, 11 ноября. Курды убили за месяц 45 мирных жителей Ракки, в Хаме САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы», радикалы арестовали гражданского в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, атакуют укрытия ИГ1 на востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо и Хаме.

«Джейш аль-Изза»: пыталась атаковать САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит САА в Алеппо.

Курды: потеряли пять боевиков в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым кварталам Хаджина.

Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Провинция Алеппо

Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в районе населенного пункта Джазрая на юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и «Сирийской свободной армией» (ССА). Также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет о столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» в этой же части региона.

Местный Twitter-канал (@merd_carduchian) сообщает, что боевики арестовали гражданского в Африне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Военный источник передает в Telegram (@nors2017), что правительственные войска наносят артиллерийские удары по укрытиям террористов «Исламского государства»1 в окрестностях населенного пункта Хаджин.

Напомним, данная часть региона находится под контролем курдских военизированных отрядов и международной коалиции. Ранее Демократические силы Сирии (SDF) и их союзники допустили захват ряда позиций радикалами ИГИЛ1.

Местный Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что ВВС возглавляемого США западного альянса продолжают наносить удары по жилым кварталам Хаджина. Ранее атаки коалиции привели к гибели 10 гражданских.  

Провинция Ракка

Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Местные активисты посчитали, что за октябрь курдские радикалы убили 45 мирных жителей провинции Ракка. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Также, по сведениям автора публикации, Демократические силы Сирии (SDF) продолжают массово арестовывать гражданских для их принудительной мобилизации.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте SDF в поселении Сулук прогремел взрыв. Военный Twitter-канал (@Terror_Monitor) сообщает, что при детонации СВУ было убито пять боевиков курдского ополчения.

Провинция Хама

Сирия новости 11 ноября 16.30: курды убили 45 мирных жителей Ракки, САА отбила атаку «Джейш аль-Иззы» в Хаме

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что на севере провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Tasmin New Agency передает, что боевики группировки «Джейш аль-Изза» пытались проникнуть в поселении Мхарде. По сведениям информационного агентства, бойцы армии Башара Асада отбили нападение джихадистов. Сообщается, что в ходе контратаки САА нейтрализовала несколько радикалов.

Кроме того, SOHR сообщает о продолжающихся столкновениях между сирийской армией и террористами «Тахрир аш-Шам» недалеко от Халфаи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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