Хотя Украина и не «королевство», но Крым был «жемчужиной в ее короне». И, «как ни жалей, эта жемчужина утеряна», заявила экс-депутат Верховной рады, журналистка Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

По словам Герман, как бы украинцы ни жалели о потере Крыма, это реальность, с которой надо считаться, а утрата полуострова — на совести нынешних киевских властей. После госпереворота в Киеве Крым практически единогласно проголосовал на референдуме за вхождение в Россию, «потому что был напуган и боялся войны», признала она.

«Придет время, и Крым должен будет вернуться в Украину, — надеется Герман, хотя и понимает невозможность этого. — Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно терять. Но есть наши желания, а есть наши возможности — и мы должны быть реалистами».

«Хороша жемчужина, да не ваша», — говорит на это член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, и его статус обсуждению не подлежит, напомнил сенатор слова президента РФ Владимира Путина. Фантомные боли Киева по утраченному Крыму — еще одно напоминание, от какой страшной опасности полуостров был спасен весной в 2014 года, подчеркнул Клинцевич.

«У Соединенных Штатов Америки были очень серьезные планы относительно Крыма, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Еще до госпереворота [в феврале 2014 года] и Майдана некоторые силы на Украине делали все, чтобы фактически продать Крым американцам. Но не вовремя совершенный переворот привел к обострению ситуации на Украине и к бурной реакции жителей Крыма, которые отказались признавать преступную власть».

На этом фоне, под угрозой репрессий и фактического вторжения стран НАТО, крымчане приняли единственно верное и абсолютно законное решение — провести референдум о выходе Республики Крым из состава Украины и о присоединении к Российской Федерации, напомнил собеседник ФАН.

«Конечно, тогда очень большое значение сыграло то, что решения, принятые на крымском референдуме, удалось защитить. И тут огромную роль сыграла серьезная поддержка, оказанная Крыму руководством и народом России. Все это смешало карты США и НАТО и позволило Крыму бескровно войти в состав Российской Федерации. Так были сорваны очень серьезные планы американцев по захвату полуострова, а Крым навеки стал неотъемлемой частью России», — подчеркнул Франц Клинцевич.

По словам сенатора, все звучащие из Киева заявления, что, дескать, Крым еще якобы «вернется на Украину», — это пустые мечтания, которые никогда не станут реальностью.

Это понимает и сама экс-депутат Рады, журналистка и писатель Анна Герман, которая в свое время была советником свергнутого в результате госпереворота президента Украины Виктора Януковича.

«Мы все хотели бы, чтобы Крым вернулся в Украину. Однако, если смотреть прагматично, реалистично, то каждый из нас понимает, что на данном этапе это невозможно», — говорит Герман.

По мнению журналистки, нужно искать какой-то компромисс, вероятно, связанный с завершением конфликта в Донбассе, причину которого она также видит в «глупых решениях Киева».

В Москве не раз подчеркивали: вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, о чем еще раз напомнил российский сенатор.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовали 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя. Как неоднократно подчеркивали в Москве, вхождение Крыма в состав РФ полностью соответствует всем международным нормам и уставу Организации Объединенных Наций.

Однако Киев и его западные союзники, а также ООН, другие международные организации и большинство стран отказались признать российский статус Крыма, что привело к возникновению ряда санкций против России.