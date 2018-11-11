Пасечник: Я проголосовал за нашу свободу, мир и независимость

Луганск, 11 ноября. Сегодня в Луганской народной республике проходят выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета. Одним из первых на избирательный участок приехал и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что сегодня исторический день для всех жителей республик, поскольку весь Донбасс реализовал свое конституционное право проголосовать за «свободу, независимость, мир и интеграцию с РФ». Пасечник при этом выразил уверенность в том, что народ Донбасса должен самостоятельно определять свою судьбу, несмотря на внешнее давление.

Пасечник отметил, что на этом участке голосует не впервые.

«Я проживал в этом районе. Но сегодня это особенно волнительно, так как я в особом статусе», — сказал он.

Также он обратил внимание, что проводимое голосование не противоречит минским соглашениям, поскольку республики не проводят выборы в муниципальные органы. Это выборы глав республики и депутатов Народного Совета, подчеркнул Пасечник.

«Мы должны жить сегодня, мы должны сегодня созидать, мы должны всему миру доказывать ежедневно, ежечасно, что мы мирные люди, не бандиты, не сепаратисты, не террористы. Мы хотим сеять хлеб, развивать нашу экономику, строить нашу жизнь, воспитывать и растить наших детей. Все, что связано с миром. Я проголосовал за нашу свободу, мир и независимость», — сказал Пасечник.

Одна из первых на избирательный участок вместе с внуком пришла жительница Луганска по имени Галина.