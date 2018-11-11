Выборы в Донбассе: жители ДНР рассказали, почему не хотят быть с Украиной

Донецк, 11 ноября. Продолжаются выборы главы Донецкой народной республики и депутатов Народного совета ДНР. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на нескольких избирательных участках в Донецке.

Обращает на себя внимание высокая явка. Не смотря на неоднократно озвученное накануне мнение, что население ДНР в большинстве своем на выборы не придет, на участках, которые посетил корреспондент ФАН, были переполнены. Приходят люди самого разного возраста — от тех, кто едва достиг 18-летия, до пенсионеров. Немало и людей среднего возраста. Несмотря на холод и ветреную погоду, приходят целыми семьями. «Дует северный ветер!» — говорят проницательные дончане, хотя, по мнению синоптиков, ветер все же восточный.

Для тех, у кого это первые в жизни выборы, власти республики предусмотрели подарки — SIM-карты местного оператора «Феникс». В прифронтовом Петровском районе, в средней школе номер 101, районные власти организовали настоящий праздник с ярмаркой, на которой можно приобрести все — от меда до живого фазана и лотереей. В здании школы тесно от желающих сделать свой выбор. Корреспондент ФАН пообщался с пришедшими на участок.

«Нужно чтобы власть была. Когда безвластие — это беспредел. Порядок, думаю, будет!» — заявил один из местных жителей.

Одна из женщин, пенсионерка, поделилась мнением, что власти ДНР поддерживают население материально, и это стало решающим аргументом, заставившим лично придти на выборы.

В центре Донецка — в Ворошиловском районе, на участке, который расположился в лицее номер 1 на бульваре Пушкина, а это самый центр города, наш корреспондент обратил внимание на дисциплинированность сотрудников местной комиссии, бдительно следивших за тем, чтобы там не снимали посторонние блогеры и не аккредитованные лица, называющиеся себя журналистами.

Здесь также работала ярмарка. Кроме того, перед участком открылась выставка местных художников, а настоящий живой оркестр исполнял патриотические песни. По словам руководителя комиссии, на этом участке голосование проходит нормально. Один из проголосовавших отметил, что сегодня жители ДНР выбирают будущее республики. По его словам, жители Донбасса не хотят быть с Украиной.

«Украина нам ничего не предоставляет. Будем строить Донецкую народную республику!» — заявил он в комментарии ФАН.

Нарушения в ходе голосования практически отсутствуют. К полудню стало известно лишь об одной — в подвальном помещении одного из избирательных участков были обнаружены агитационные листовки.

В данный момент временно исполняющим главы ДНР является Денис Пушилин. 7 сентября 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики. Стоит отметить, что после трагической гибели в результате теракта 31 августа главы ДНР Александра Захарченко врио стал Дмитрий Трапезников. Однако позднее его назначение было признано незаконным.

Всего в ДНР открыто более 400 участков для голосования. За выборами следят наблюдатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. На 12.00 явка составила 40.3%. Вместе с тем, выборы главы и депутатов Народного совета также проходят в Луганской народной республике. Сейчас врио главы ЛНР является Леонид Пасечник.