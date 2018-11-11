Назван топ-10 фильмов, которые заставят влюбиться в путешествия

Москва, 9 ноября. Хороший фильм, рассказывающий о путешествиях, может вдохновить зрителя на планирование интересного отпуска. О том, в каких фильмах стоит искать идеи для собственных путешествий, говорится в материале РИА Новости.

Первая строчка в топ-10 досталась картине «Трасса 60». Фильм рассказывает о волшебном путешествии Нила Оливера по несуществующей трассе 60. Проводником главного героя является эксцентричный волшебник, который и затягивает его в водоворот фантастических приключений.

Вторая строчка рейтинга досталась трагикомедии Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге». Главные роли в фильме исполняют Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Рэйф Файнс.

Третье место досталось картине «Жизнь Пи». Приключенческая драма Энга Ли снята по одноименному роману. Фильм был признан одной из лучших кинокартин 2012 года по версии Американского института киноискусства.

В топ-10 также вошли фильмы: «Полночь в Париже», «Отпуск по обмену», «Вики, Кристина, Барселона», «Пляж», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Евротур» и «В диких условиях».