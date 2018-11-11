Не может быть альтернативой НАТО: Столтенберг ответил на идею Макрона создать армию ЕС

Париж, 11 ноября. Европейские страны недостаточно сильны без НАТО, поэтому развитие обороны Евросоюза не может быть альтернативой сотрудничеству с Альянсом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выдвинул инициативу создать общеевропейскую армию, независимую от США. По его мнению, Старый Свет не может полностью зависеть от Вашингтона в вопросах обороны. В том числе Макрон заявил о необходимости защиты от «Китая, России и даже США».

Столтенберг, который в настоящее время в Париже принимает участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, ответил на идею Макрона создать армию ЕС, напомнив о важности трансатлантического сотрудничества. В связи с этим, по его мнению, развитие обороны Европы должно стать вовсе не альтернативой НАТО, а, наоборот, укреплением европейского компонента внутри Альянса.

Столтенберг выразил уверенность в том, что общая европейская оборона не должна вести к ослаблению контактов в сфере обороны с США.

По его мнению, у европейских стран недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США, поскольку после Brexit 80% расходов Североатлантического альянса на оборону будет идти из стран, не входящих в состав Европейского союза. При этом он подчеркнул, что «защита Европы — это не только деньги, но и география».

«Турция на юге имеет решающую позицию в борьбе с терроризмом. На севере важную позицию занимает Норвегия. А на западе у нас есть Великобритания, Канада и США. ЕС не может быть альтернативой НАТО», — цитирует генсека Альянса Норвежское телеграфное бюро.

Напомним, президент Франции заявил, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. В связи с этим он высказал идею о создании независимой от США «общеевропейской армии».

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что идея Макрона не нова. Подобные предложения французские политики Ги Молле и Морис Шуман выдвигали еще 65 лет тому назад — и тогда это вызвало массовые протесты, напомнил эксперт. Создание «общееевропейской армии», по его мнению, не принесет ничего хорошего ни французам, ни народам Европы.