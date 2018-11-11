Врио главы ДНР проголосовал на выборах в республике | 11 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Выборы проходят сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках Сегодня проходят выборы глав и депутатов Народного совета Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин проголосовал рано утром. Он заявил, это очередной экзамен гражданской и политической позиции всей Донецкой народной республики. Предварительные итоги народного волеизъявления будут подведены в 21.00. На выборах присутствуют наблюдатели из ближнего и дальнего зарубежья. Информации о нарушения и провокациях во время выборов не поступало.

В Германии раскрыли заговор военных с целью политических убийств В немецкой армии раскрыли заговор неонацистов, которые готовили политические убийства. В группу входило примерно 200 военнослужащих. Как сообщают местные СМИ, расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. При обысках были найдены арсеналы оружия и запасы топлива. А в числе людей, на которых планировались покушения – лидер левых в бундестаге Дитмар Барч. О том, что заговорщики собирались делать после убийств, не сообщается.

400 иностранных компаний будут восстанавливать инфраструктуру САР Около 400 иностранных компаний будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии. Работы начнутся в ближайшее время, сообщил замглавы МИД Арабской республики Айман Сусан. Он подчеркнул, что враждебно настроенные страны Запада не получат возможности инвестировать в восстановление инфраструктуры Сирии. В Дамаск уже поступило несколько заявок от итальянских и испанских компаний. И, по мнению Сусана, это показатель расхождения мнений по Сирии в Евросоюзе.