Путин и Трамп пожали друг другу руки в Париже

Париж, 11 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке в Париже. Российский лидер пожал руку президенту США Дональду Трампу и поприветствовал его супругу Меланью Трамп. Главы государств прибыли в столицу Франции по случаю торжественных мероприятий к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Путин сразу прибыл к Триумфальной арке, минуя Елисейский дворец, где с утра собирались лидеры государств и главы правительств. Владимир Путин поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Бриджит. По правую руку от французского президента стояла канцлер ФРГ Ангела Меркель, рядом с ней — президент США Дональд Трамп. Президент РФ поприветствовал коллег и занял место рядом с Макроном.

Напомним, 11 ноября во Франции проходят торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине окончания Первой мировой войны. В Париже состоится Форум мира при участии глав десятков стран. Ранее сообщалось, что на полях форума состоится короткая встреча Путина и Трампа.