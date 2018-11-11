ДНР: Все кандидаты на пост главы республики проголосовали на выборах

Донецк, 11 ноября. Все кандидаты на пост главы ДНР проголосовали на выборах в республике. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики.

«На данный момент все пять кандидатов на пост Главы ДНР проголосовали на своих избирательных участках в Донецке и Енакиево», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, Роман Евстифеев проголосовал в Петровском районе Донецка, Елена Шишкина — в Пролетарском, Роман Храменков проголосовал в Енакиево, Владимир Медведев — в Киевском районе, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на избирательном участке в Куйбышевском районе Донецка.

Напомним, что выборы ДНР начались в 8.00. Всего в городах и районах работает 408 участков. Они будут открыты до 20.00.