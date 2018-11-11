Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

ДНР: Все кандидаты на пост главы республики проголосовали на выборах

37
0 Оставить комментарий

ДНР: Все кандидаты на пост главы республики проголосовали на выборах

Донецк, 11 ноября. Все кандидаты на пост главы ДНР проголосовали на выборах в республике. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики.

«На данный момент все пять кандидатов на пост Главы ДНР проголосовали на своих избирательных участках в Донецке и Енакиево», — сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, Роман Евстифеев проголосовал в Петровском районе Донецка, Елена Шишкина — в Пролетарском, Роман Храменков проголосовал в Енакиево, Владимир Медведев — в Киевском районе, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на избирательном участке в Куйбышевском районе Донецка.

Напомним, что выборы ДНР начались в 8.00. Всего в городах и районах работает 408 участков. Они будут открыты до 20.00.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.