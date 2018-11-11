Путин прибыл к Триумфальной арке в Париже

Париж, 11 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл на главную церемонию празднования 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны в Париже. В эти минуты она проходит у Триумфальной арки, где расположена могила Неизвестного солдата.памятник воинам, погибшим на полях сражений 1914 - 1918 годов.

Большинство глав делегаций, приглашенных властями Франции, прибыли к памятнику воинам, погибшим на полях сражений Первой мировой войны, из Елисейского дворца на общем автобусе, однако Путин приехал сюда прямо из аэропорта на своем лимузине «Аурус».

Приехав к арке президент РФ занял место на основной трибуне вместе с другими мировыми лидерами. Церемония продлится около полутора часов. Как уточняет ТАСС, Владимира Путина сопровождает его помощник Юрий Ушаков.

После окончания церемонии главы государств проследуют в Елисейский дворец на рабочий завтрак. Там, как ожидается, может Путин и Трамп могут провести короткую встречу «на ногах».