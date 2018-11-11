Российские синоптики уточнили прогноз на предстоящую зиму
Москва, 11 ноября. Российские синоптики уточнили прогноз на предстоящую зиму. По данным специалистов, большую часть страны ожидает довольно мягкая погода, сильные холода грозят только югу Западной Сибири, в Средней Азии и Казахстане.
О прогнозах на новый зимний сезон рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, о грядущей зиме рассуждали специалисты, собравшись на 15-й сессии Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ) в Москве. На полях этого форума, по словам, Вильфанда, был составлен так называемый консенсусный прогноз.
В столичном регионе, как отметил эксперт в интервью «Российской газете», холода будут не сильными, а устройчивого снежного покрова придется подождать. А вот в Сибири, наоборот, зима обещает быть снежной.
Глава Гидрометцентра добавил, что прогноз по предыдущей зиме полностью оправдался, уточняет телеканал 360.