Москва, 11 ноября. Российские синоптики уточнили прогноз на предстоящую зиму. По данным специалистов, большую часть страны ожидает довольно мягкая погода, сильные холода грозят только югу Западной Сибири, в Средней Азии и Казахстане.

О прогнозах на новый зимний сезон рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, о грядущей зиме рассуждали специалисты, собравшись на 15-й сессии Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ) в Москве. На полях этого форума, по словам, Вильфанда, был составлен так называемый консенсусный прогноз.

В столичном регионе, как отметил эксперт в интервью «Российской газете», холода будут не сильными, а устройчивого снежного покрова придется подождать. А вот в Сибири, наоборот, зима обещает быть снежной.

Глава Гидрометцентра добавил, что прогноз по предыдущей зиме полностью оправдался, уточняет телеканал 360.