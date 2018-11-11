Российские парламентарии сравнили выборы в Донбассе и в Крыму

Донецк, 11 ноября. Международные наблюдатели отмечают высокую явку на выборах в ДНР: по состоянию на 12.00 проголосовали 40,3% избирателей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Андрея Козенко, явка на данный момент на избирательных участках довольно высокая.

«Мы посетили уже два участка для избирателей, и отметили очень высокую явку — это здорово. Никаких нарушений с точки зрения законодательства мы на данный момент не зафиксировали. То, что мы видим, примерно соотносится с тем, что мы наблюдали в Республике Крым. Здесь люди понимают, важность этих выборов и то, что эти выборы не рядовые, а определяющие дальнейшую судьбу республики», — считает Козенко.

Он добавил, что активность избирателей по Донецкой народной республике подчеркивает выбор жителей, сделанный еще в 2014 году.

Российский сенатор, первый член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков отметил, что явка жителей Донбасса на выборах даже выше, чем в России.