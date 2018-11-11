Очередь из 400 человек выстроилась на избирательном участке в Донецке

Донецк, 11 ноября. Около 400 человек выстроились в очередь возле избирательного участка во Дворце культуры «Юбилейный» в Пролетарском районе Донецка, чтобы принять участие в выборах глав и депутатов.

Замерзшим избирателям раздают горячий чай и кофе. Кроме того, народные коллективы выступают рядом с участком с вокальными и хореографическими номерами, сообщает «Донецкое агентство новостей». При этом активисты проводят флешмобы в поддержку выборов в Донбассе.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в республиках Донбасса проходят выборы, открыты более 400 участков, пишет «Газета.ru». День голосования проходит при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин уже проголосовал на выборах.

Предварительные итоги народного голосования будут подведены в 21.00 (время совпадает с московским). К 10.00 явка избирателей составила 18,6%.