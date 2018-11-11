Россияне предложили лишать жилья граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов

Москва, 11 ноября. Граждане РФ считают, что безработных россиян, которые уклоняются от выплаты алиментов, необходимо трудоустраивать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Жители РФ также отметили, что необходимо законодательно закрепить норму, в соответствии с которой уклоняющиеся от алиментов могут лишиться жилья.

По мнению россиян, безработных алиментщиков нужно направлять в центры занятости для постановки на учет. В законодательстве РФ необходимо прописать необходимость их трудоустройства.

«В случае, когда родитель упорно продолжает уклоняться от выплат средств на ребенка, взыскатели предложили рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство в части обращения взыскания на единственное жилье должника», — сообщили в ФССП в комментарии ТАСС.

Речь идет о задолженности по алиментам, которая превышает 500 тысяч рублей. Кроме того, россияне предложили обязать работодателей проверять откликнувшихся на вакансии на наличие задолженности в банке данных исполнительных производств и извещать об этом судебных приставов.