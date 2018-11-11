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KIA назвала сроки появления флагманского седана в России

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KIA назвала сроки появления флагманского седана в России

Москва, 11 ноября. Корейская автомобильная компания KIA начнет продавать на российском рынке флагманский бизнес седан KIA K900 в первой половине 2019 года.

Как сообщает пресс-служба южнокорейского концерна, флагман должен сменить модель Quoris.

По словам аналитиков, в модельном ряду KIA автомобиль является самой комфортной и технически-оснащенной моделью. В России будут доступны модификации с 3,3-литровым и 5-литровым двигателем. Мощность двигателей составит 248 и 413 лошадиных сил. Модель будет оснащаться 8-ступенчатым автоматом. В настоящий момент цены на автомобиль неизвестны.

Отметим, что с января по сентябрь россияне приобрели 211 автомобилей KIA Quoris. Это на 67,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Денис Коробейников
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