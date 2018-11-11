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Новая технология eSIM заработала в России

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Новая технология eSIM заработала в России
Москва, 11 ноября. В России заработала новая технология eSIM для мобильных телефонов. Эта опция позволит пользователям звонить со своего номера за границу, не используя SIM-карту.

Для того, чтобы воспользоваться новой технологией, владельцам мобильных телефонов нужно понадобиться тариф иностранного оператора. Подключить  eSIM в России можно у операторов Truphone и GigSky.

Для активизации функции необходимо отсканировать QR-код и подключить роуминг, уточняет портал «Актуальные новости».

Автор: Ярослава Замысловатова
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