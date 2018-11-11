Эксперт объяснил, что делает Су-57 самолетом-невидимкой

Москва, 11 ноября. Новая платформа, которую с нуля создали на российском истребителе Су-57, позволяет ему реализовать функцию невидимости, объяснил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

По его словам, для обеспечения данного качества необходимо было заново спроектировать платформу. Речь идет о планере, самолетной системе и силовой установке, которые направлены на то, чтобы обеспечить низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности самолета. Это и делает Су-57 самолетом-невидимкой, отметил Стрелец.

«На самолете Су-57 платформа создана с нуля», — подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Звезда».

При этом главный конструктор ОКБ обратил внимание, что благодаря своим техническим характеристикам истребитель способен осуществлять посадку на укороченные полосы без специальных средств.

Напомним, Су-57 является новейшим многофункциональным персональным истребителем пятого поколения. Он разработан с применением технологий малозаметности в качестве замены для тяжелого истребителя Су-27. Воздушно-космические войска РФ получат 12 истребителей Су-57 в 2019 году.

Ранее Стрелец рассказал о превосходстве российского истребителя Су-57 над американскими F-22 Raptor и F-35, подчеркнув, что российская боевая машина создавалась в качестве многоцелевого истребителя в отличие от американских, которые предназначены для узкоспециализированных задач, пишет «Газета.ru».

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что дальность действия РЛС F-35 меньше, чем у Су-57, а возможности стелс-технологий, которые в нем используются, серьезно преувеличены американской пропагандой.