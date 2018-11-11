«Где же эти хакеры?»: в США не поняли «устранения» России от вмешательства в выборы 6 ноября

Из уст младенца, в данном случае — эффектной, во вкусе Дональда Трампа, 46-летней блондинки с датско-итальянскими кровями Кирстен Нильсен, главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, той самой, что обвиняла нашу страну в попытке «разобщить американцев посредством соцсетей», — прозвучало нечто вроде истины.

«Русские хакеры уже показали свою силу и способности. Пока я не могу сказать, почему они устранились в данном случае. Но они никогда не откажутся влиять на нашу демократию…» — заявила Нильсен.

Где же эти хакеры, не понимает она. И разводит руками, и изумляется вполне искренне. А впрочем, все ясно: Россия, разорванная в клочья санкциями, просто не нашла у себя ресурсов, чтобы вмешаться в американские выборы 6 ноября! Ну, «не смогла»! Это при нефти-то всего в 70 долларов за баррель (два года назад за бочку «черного золота» давали аж 42 «баксов»)...

Поскольку совсем недавно США, угрожая ослушникам теми же санкциями, ввели всемирный запрет на покупку иранской нефти, затем сразу же разрешив делать это восьми странам, включая Китай и Индию, которые и без всякого разрешения плевать хотели на этот запрет Дяди Сэма, можно сказать, что Капитан Америка на наших глазах превращается в Капитана Очевидность.

И в данной связи невольно вспоминается давняя песня Владимира Высоцкого:

Он все больше хмелел, я — за ним по пятам…

Только в самом конце разговора

Я его оскорбил. Я сказал: «Капитан,

Никогда ты не будешь майором...

Так и тут. В данном случае вмешательство русских хакеров очевидно имело характер демонстративного и дерзкого невмешательства, что дезориентировало наивных американских избирателей, готовых дружно проголосовать против «агентуры КГБ» и «марионеток Кремля». А поскольку с нашей, то есть вражеской для США, стороны никаких сигналов по данному поводу не поступило, это позволило агентуре, а также марионеткам успешно замаскироваться под «своих» и проскочить в заокеанские органы власти. В кресла сенаторов, конгрессменов и даже губернаторов.

— Видишь русского шпиона?

— Нет.

— И я не вижу. А он там есть!

Или министр внутренней безопасности США этими странными словами просто пыталась прикрыть ахиллесову пяту своего шефа, в 2016 году руками все тех же русских хакеров коварно оттеревшего на пути к Белому дому и Овальному кабинету невинную овечку Хиллари Клинтон?

Но, как бы то ни было, совершенно очевидно: нужно больше санкций, хороших и разных! Чтобы эти русские, наконец-то, поняли, с кем имеют дело, кто в мире хозяин, — и начали, в конце концов, по словам британских политологов Ти Джей Коулза и Мэттью Элфорда, делать то, что им говорит Америка и ее союзники!

Конечно, легче всего было бы использовать для достижения этой цели те же аргументы, которые были использованы «коллективным Западом», например, в Ракке, где после расчистки всего 2% развалин обнаружили 8 с лишним тысяч трупов стариков, женщин и детей. Но — боязно: ведь «в ответку» могут прилететь все эти проклятые «Калибры» да «Кинжалы» с «Искандерами» и «Воеводами».

Так, например, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты не планируют размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Мол, по этому вопросу проводятся тесные консультации с европейскими союзниками, и стороны уже близки к достижению совместной позиции.

Спрашивается, а куда в таком случае США намерены ставить эти, столь нужные им сегодня, «ракеты первого уничтожающего удара» против России? На своей территории — против Кубы? В Японии и Южной Корее — против Китая? И вообще, где официальное уведомление о выходе из РСМД?

Зато печатных станков для эмиссии долларов у русских же точно нет! Поэтому — санкции, санкции и еще раз санкции. Под любым предлогом и даже без всякого предлога! Мол, вы, нам кажется, хайли лайкли, травите Скрипалей, не гарантируете исполнение американских законов и «хотелок» на вашей территории или в «нафтогазовых» отношениях с той же Украиной — извольте получить.

Неважно при этом, какая у тебя фамилия: Рыболовлев, Дерипаска, Абрамович или Вексельберг. Или даже Сушко, Басов и Зарицкий (полный список физлиц-фигурантов расширения санкций Минфина США от 8 ноября 2018 года).

В общем, к чему это все? Все это к тому, что с Америкой, похоже, случилось небольшое «ку-ку». Это когда пытаются перехитрить не просто всех на свете, но и самих себя тоже. Что в результате? Вроде бы планируют одно, а в результате получают даже не другое и не третье, а черт-те что, вроде подтопленного мальтийским танкером Sola фрегата Helge Ingstad норвежских ВМС…

Хотят как лучше, а получается как никогда… Вот уж воистину — кого Бог хочет наказать, того лишает разума.