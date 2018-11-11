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Боец UFC Родригес эффектно нокаутировал Чжуна: видео появилось в Сети

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Боец UFC Родригес эффектно нокаутировал Чжуна: видео появилось в СетиДенвер, 11 ноября. Боец смешанного стиля Яир Родригес победил корейского спортсмена Чана Сун Чжуна, более известного как «корейский зомби», в пятом раунде в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. Эффектный нокаут войдет в копилку «золотых» ударов смешанных единоборств.

Корейский спортсмен стал атаковать на последних секундах поединка. Во время его ударов Яир Родригес согнулся пополам, а затем резко нанес удар локтем с разворота, отправив «корейского зомби» в нокаут.

Боец UFC Родригес эффектно нокаутировал Чжуна: видео появилось в Сети

Отметим, что удары локтем часто используется в смешанных единоборствах, однако исполнение Яира Родригеса удивило не только рефери, но и зрителей. Спортсмен ударил локтем снизу вверх. Это выглядело очень эффектно.

Автор: Денис Коробейников
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