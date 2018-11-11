Сирия: более 980 беженцев вернулись в САР

Дамаск, 11 ноября. Более 980 сирийских беженцев вернулись на родину за минувшие сутки. 318 человек вернулись в места постоянного проживания, говорится в бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территории иностранных государств возвратился 981 беженец», — говорится в сообщении.

Граждане Сирии возвращаются из Ливана и Иордании. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прошли 78 человек, среди которых 24 женщины и 39 детей. Через пункт пропуска «Насиб» на границе с Иорданией прошло 903 человека. Среди них: 271 женщина и 461 ребенок.

За минувшие сутки инженерные подразделения сирийской армии за прошедшие сутки разминировали еще десять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск, Эль-Кунейтра и Даръа. Специалисты уничтожили 42 взрывоопасных предмета.