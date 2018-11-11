С Россией придется считаться: Клинцевич объяснил, почему Меркель на дала Украине вступить в НАТО

Бывший высокопоставленный военный вооруженных сил Украины обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина в срыве планов Киева по вступлению в НАТО.

По мнению экс-заместителя начальника генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко, Украина могла начать процесс вступления в НАТО еще в 2008 году, если бы не договоренности лидеров России и Германии.

«У нас был наибольший шанс к сближению [с НАТО] в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и они сделали все, чтобы, к сожалению, ни Украина, ни Грузия не получили плана действий по членству», — заявил Романенко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, теперь перспектива вступления Украины в НАТО может появиться не раньше, чем через десятилетие.

Украине, как и Грузии, нечего делать в НАТО, да они туда не попадут даже через десять лет, считает член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Ни у Украины, ни у Грузии нет никаких шансов попасть в НАТО, в том числе из-за устава этой организации, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — По уставу членами Североатлантического альянса не могут быть страны, имеющие проблемы со своими соседями или не контролирующие часть собственной территории. Государства, на территории которых регулярно происходят военные конфликты, как это имеет место и на Украине, и в Грузии, не имеют ни малейшего шанса стать полноправными членами Альянса. Поэтому американцы и придумывают уловки вроде «старший» или «младший» партнер НАТО. Это инициатива США — как-то «протащить» Украину в НАТО, но шансов на это у них нет».

По словам российского сенатора, любой ценой втянуть Украину в НАТО — это требование американцев, на поводу у которых идет марионеточное правительство Киева.

«Народу Украины вступление в НАТО не нужно, люди этого не хотят, — отметил Клинцевич. — Но марионеточное правительство Украины, которое сегодня зарабатывает только на русофобии и на грабеже своей страны, молчаливо и послушно выполняют все указания Вашингтона, который управляет Киевом. Это американцы хотят затащить Украину в НАТО. Соединенным Штатам крайне важно иметь Украину и Грузию в НАТО, потому что как только эти страны войдут в Альянс, это даст возможность легализовать военные объекты у российских границ, в том числе рядом с Крымом».

Член Совфеда напомнил, что в украинском Очакове (Николаевская область) завершается строительство важного военного объекта — оперативного центра ВМС Украины. По официальным данным, строительство объекта ведется при участии военнослужащих инженерно-строительных частей ВМС США.

«На самом деле этот объект — суперсовременный ударный комплекс, который создается Соединенными Штатами у наших границ, и даже строители там только американцы. Именно для таких целей Вашингтону так нужны в НАТО и Украина, и Грузия, где тоже, как известно, уже появились военные лаборатории США. Так что американцы будет всеми силами пытаться это осуществить, но это им не удастся. И не только потому, что есть устав НАТО и позиция других стран, например, Германии, но и из-за позиции нашей страны. С Россией им придется считаться, и Меркель это прекрасно понимает. Именно поэтому она не дала и не даст добро на вступление Украины в НАТО. Так что не надейтесь, господа: ни Украины, ни Грузии в НАТО не будет!» — жестко заявил Франц Клинцевич.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь возложил на Ангелу Меркель ответственность за то, что Крым вышел из состава Украины, а также за ситуацию в Донбассе, связав это с планами Киева относительно НАТО. В эфире телеканала ZIK депутат заявил, что если бы канцлер Германии не выступила против предоставления Украине плана действий по вступлению в Альянс, то конфликта в Донбассе и потери Крыма Киев мог бы избежать.

Крым воссоединился в РФ в 2014 году после переворота в Киеве. Воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международными законами и нормами.