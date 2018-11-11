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Диверсия на оптоволоконной магистрали в ДНР повлияла на оператора РФ

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Диверсия на оптоволоконной магистрали в ДНР повлияла на оператора РФ

Донецк, 11 ноября. Помехи в работе российского оператора мобильной связи МТС наблюдаются в ДНР в связи с диверсией — неустановленные лица повредили оптоволоконную магистраль на северо-востоке ДНР. 

Как уже ранее сообщало Федеральное агентство новостей, оборудование госпредприятия «Республиканский оператор связи» было повреждено в ДНР утром в день выборов, 11 ноября 2018 года.

В данный момент с перебоями работает не только связь у абонентов местного мобильного оператора «Феникс». Корреспондент ФАН, находящийся в Донецкой народной республике, констатирует, что его сим-карта российского МТС утром также перестала работать. 

При этом один из местных жителей отметил в беседе с ФАН, что перебои в работе украинского МТС, которым также пользуются жители республики, возникли ещё с вечера накануне, 10 ноября.

Напомним, что сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик выбирают глав и депутатов Народных советов.

Автор: Наталья Макеева
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