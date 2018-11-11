Порошенко призвал Донбасс отказаться от «фейковых выборов»

Киев, 11 ноября. Президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям республик Донбасса, где 11 ноября проходят выборы глав и депутатов, с призывом отказаться от участия в «фейковом» голосовании.

Обращение к гражданам Донецкой и Луганской народных республик глава Украины опубликовал в социальной сети Facebook, требуя от жителей Донбасса проигнорировать выборы и не отдавать на них свои голоса.

При этом Порошенко заявил, что Киев будет «жестко противодействовать» голосованию и принимать все меры для возвращения Донбасса и Крыма под свой контроль.

«Весь мир сейчас с нами, с Украиной! Я хотел бы, чтобы это слышали и те, кто сейчас проживает в оккупированном Донбассе. Слава Украине!» — написал украинский президент.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. В то же время в Крыму прошел народный референдум, на котором большинство крымчан проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, несмотря на то, что голосование прошло в соответствии с международными нормами и Уставом ООН.

В воскресенье, 11 ноября, в республиках Донбасса проходят выборы. Киев и ряд стран Запада отказались признавать голосование в ДНР и ЛНР. При этом в Кремле неоднократно отмечали, что вопрос статуса республик должен решаться между ДНР, ЛНР и киевскими властями, которые являются сторонами продолжающегося на юго-востоке Украины конфликта. Выборы, подчеркнул официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, никоим образом не противоречат минским соглашениям.