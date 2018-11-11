«Армения тоже победила в Первой мировой?»: Пашинян приехал в Елисейский дворец

Париж, 11 ноября. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Елисейский дворец. Главу армянского кабмина встретили президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян прибыли во Францию накануне, 10 ноября.

«А что, Армения тоже победила в Первой мировой войне?», — задался вопросом один из зрителей торжественного мероприятия.

На ступеньках Елисейского дворца расстелена красная дорожка. Чета Макронов приветствует всех гостей у входа во дворец, несмотря на начавшийся дождь.

В Елисейский дворец также прибыли: президент Украины Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, князь Монако Альбер II и представители Сенегала.

Одними из первых в Елисейский дворец прибыли премьеры Чехии, Израиля и Греции, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ожидается, что позже лидеры стран направятся к Триумфальной арке. В 11.00 (13.00 по времени Москвы) там состоится торжественная церемония в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

Президент РФ Владимир Путин также прибыл в Париж. Ранее Макрон отмечал, что его российский коллега станет одним из важных участников торжественных мероприятий в Париже.