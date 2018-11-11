ОП получила десятки сообщений о нарушениях на выборах главы Хакасии

Абакан, 11 ноября. Многочисленные обращения в связи с нарушениями во время второго тура выборов главы Хакасии зафиксированы информационным центром Общественной палаты (ОП) республики. Об этом сообщил член ОП РФ Максим Григорьев, он прибыл в Абакан по просьбе республиканской Общественной палаты.

По его словам, голосование, в котором участвует единственный кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, проходит в напряженной обстановке, информационный центр ОП республики принял десятки сообщений о правонарушениях.

«Прежде всего, идет агитация в пользу кандидата Коновалова, возле участков ставят микроавтобусы с рекламой КПРФ, зафиксирован подвоз избирателей на автобусах КПРФ», — цитирует члена ОП РФ ТАСС.

Как подчеркнул Григорьев, в сообщениях указываются нарушения не только со стороны Коновалова, но и против него. Речь идет о распространении агитационного материала с указанием слов «против Коновалова», что запрещено законодательством.

По зафиксированным нарушениям будет подготовлено обращение в избирком Хакасии, отметил Григорьев, напомнив, что накануне ОП республики уже направила подобное обращение в связи с нарушением сторонников Коновалова «дня тишины».

Напомним, в единый день голосования, который прошел 9 сентября, действующий глава Хакасии Виктор Зимин набрал чуть более 32% голосов, кандидат от КПРФ Коновалов — 44,81% голосов. Зимин впоследствии отказался от участия в выборах.

В воскресенье в 8.00 по местному времени (4.00 по Москве) в Хакасии открылись все 388 избирательных участков. В республике проходит второй тур выборов главы региона. Для победы Коновалову необходимо набрать более 50% голосов.

Как сообщал ранее глава республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин, явка избирателей на досрочном голосовании на выборах главы Хакасии составила 42,8%.