Корейский гибрид и немецкий спорткар: назван топ-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе
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Вашингтон, 11 ноября. Названы пять самых долгожданных новинок международного автосалона в Лос-Анджелесе. Среди них корейские кроссовер Hyundai Palisade, гибрид KIA Soul и обновленная Mazda 3.
Известно, что презентуют новые машины в Штатах не только производители из Южной Кореи и Японии, но также концерны из США и Германии.
Лидером топ-5 самых ожидаемых машин стал кроссовер Hyundai Palisade мощностью 290 лошадиных сил и 3,3-литровым двигателем V6.
На втором месте оказался американский трехрядный внедорожник Lincoln Aviator. Замыкает первую тройку спортивное купе Porsche 992.
Кроме того, в пятерку попал электрокар KIA Soul EV. Запас хода у этого гибрида до 300 км/ч. Ждут на автосалоне и японскую Mazda 3.