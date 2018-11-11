Путин прилетел в Париж, где ожидается его встреча с Трампом

Париж, 11 ноября. Президент России Владимир Путин прилетел в Париж для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. У российского лидера запланирована краткая встреча с американским президентом Дональдом Трампом.

Президент России отправится в Елисейский дворец, оттуда все главы государств, приглашенные на торжество, пойдут к Триумфальной арке на церемонию празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Также Путин возложит цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во время Первой мировой войны во Франции.

Рабочий завтрак с главами государств и правительств, устраиваемый президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоится в 15.00. На нем Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести краткие переговоры, а также договориться о встрече на саммите G20, который пройдет в Аргентине.

Также у российского лидера запланировано участие в пленарном заседании международного форума мира.