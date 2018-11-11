Сто лет войне: корабль России был взорван союзниками, когда гавань уже была видна

Сегодня президент России Владимир Путин будет присутствовать в Париже на торжествах, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Войны, по всеобщему признанию, определившей лицо всего современного мира: финансово-экономическое, военно-политическое, идеологическое.

Впрочем, 11 ноября — это сомнительная, слишком «европоцентричная» дата. В этот день в 1918 году отгремели последние залпы и выстрелы на Западном фронте. На Востоке же, включая Россию, боевые действия продолжались, по сути, еще четыре года: там определялись границы новых государств, возникших на обломках сразу четырех империй: Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской. Венскую систему мира, возникшую в 1815 году после наполеоновских войн, сменила Версальская, после Второй мировой преобразованная в Ялтинско-Потсдамскую.

Первая мировая война была не просто войной за право владеть теми или иными пространствами нашей планеты. Она была еще и войной за право владеть временем. Прежде всего — будущим временем, поскольку «время — деньги».

Прописные истины — словно золотые монеты, и так же истираются от частого употребления. Мы говорим: Древний мир, Средние века, Новое время, — даже не вдумываясь во внутренний смысл этих словосочетаний. Но если рассмотреть их подробнее, то окажется, что «Древний мир» существовал как бы вне времени — вернее, до времени, до того «часа Х», когда время стало самостоятельным и значимым фактором в мировой истории. Термин «Средние века» указывает на циклический характер времени, когда один век сменяет другой, а внутри них год идет за годом в эклиптике религиозного календаря. А «Новое время» — действительно новое, ранее не виданное время: не просто линейное, но и векторное, сопряженное с понятием развития, прогресса человечества.

Первая мировая война стала концом этого Нового времени и самой идеи прогресса — именно тогда, когда научно-технический прогресс, обеспечивший самолеты, танки, подводные лодки, автоматическое стрелковое оружие, синтетическое горючее и боевые отравляющие вещества, радио и многое другое, — стал необходимым условием выживания и победы в этой войне. Но именно тогда «цивилизованное человечество» впервые увидело себя в образе змеи, грызущей собственный хвост…

Для России та война, которая была завершена только вместе с гражданской, стала абсолютной катастрофой. К 1922 году, по сравнению с 1914 годом, наша страна потеряла свыше 70 миллионов человек (военные потери, эмиграция плюс население Польши, Финляндии, республик Прибалтики и Бессарабии), свыше 800 тыс. кв. км территории, а также не менее 40 триллионов долларов (в ценах 2000 года). То есть страна была практически стерта с экономической и политической карт мира.

«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна», — писал Уинстон Черчилль.

И это правда, чистая правда, ничего, кроме правды. Но далеко не вся правда. Куда более точно его слова должны бы звучать иначе.

«Ни к одной стране Антанта не была так жестока, как к России. Ее корабль был взорван союзниками и пошел ко дну, когда гавань уже была видна», — вот так гораздо правдивее.

Потому что именно Великобритания и Франция, параллельно требуя от России постоянных военных жертв, подготовили и срежиссировали Февральскую революцию 1917 года, чтобы не делиться с Россией плодами уже гарантированной победы. Ведь вопрос о вступлении США в войну на стороне Антанты к тому времени уже был решен, хотя официально об этом было объявлено только через месяц с лишним, 6 апреля 1917 года. И, судя по всему, одним из условий такого «входа» Америки был как раз насильственный «вывод» России из всех договоренностей по послевоенному устройству мира с разделом ее «доли призовых» (да и ее самой — тоже) между «цивилизованными странами».

Какая уж там «судьба»! Какое там «корабль России пошел ко дну»! Сам, что ли, вот так взял и пошел? Мог ли Черчилль сказать или хотя бы намекнуть на это? Конечно, нет, поскольку тогда он не был бы Черчиллем, а Великобритания — Великобританией.

«Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним», — справедливо писал русский военный мыслитель И.Е. Вандам (Едрихин).

И эта истина — обратная сторона той медали, которую отчеканил в Палате общин британского парламента 1 марта 1848 года лорд Генри Пальмерстон. Его слова мир помнит до сих пор.

«Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии, — отметил Пальмерстон. — У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им!»

Но уже согласованного между государствами Антанты раздела России ни после Первой мировой, ни после гражданской войн так и не произошло: по целому комплексу причин, рассматривать которые здесь нет ни места, ни особого смысла. Важно помнить и понимать сам факт: наша страна уже несколько раз невероятными усилиями и жертвами поднималась под ударами своих врагов и «друзей», вновь оказывалась сбитой с ног — но не сдавалась, продолжая вести этот необъявленный и очень неравный бой.

Сто с лишним лет «великих потрясений» — очень много даже для великой страны. Президенту Владимиру Путину, которому пришлось в очередной раз «поднимать Россию с колен», все это должно быть слишком хорошо известно.