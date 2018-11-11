Стало известно, на каком автомобиле будет передвигаться Путин во время поездки в Париж

Париж, 11 ноября. Стало известно, на каком автомобиле будет передвигаться президент РФ Владимир Путин во время своей поездки в столицу Франции, где пройдут праздничные мероприятия по случают 100-летия окончания Первой мировой войны.

Оказалось, что в ходе визита в Париж российский лидер будет использовать новый отечественный лимузин «Аурус» (Aurus). Автомобиль уже доставили во Францию. Сегодня лимузин встретил президента РФ на аэродроме.

Напомним, президентский лимузин из серии «Кортеж» был представлен во время инаугурации главы государства 7 мая этого года. После этого, как заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, российский президент использует лимузин в своих ежедневных поездках.

Как отмечает ТАСС, единственные в мире президенты, которые даже в зарубежных поездках используют привезенные с с собой машины, являются лидеры РФ и США.