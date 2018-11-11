В Росстате назвали подорожавшие продукты

Москва, 11 ноября. Специалисты Росстата проанализировали цены в магазинах и выяснили, какие продукты подорожали и подешевели на этой неделе.

Больше всего поднялась цена на огурцы — 8,4%, помидоры — 3,9%, а также пшено — 2,6%. Кроме того, стоимость сахара увеличилась на 1,5%.

Среди продуктов, которые подешевели оказались яблоки и морковь. Не поднялась цена на свинину и говядину.

По словам специалистов Росстата, в конце года ожидается повышение цены на апельсины, лимоны и мандарины.

Ранее в Росстате назвали самый стремительно дорожающий продукт. Им оказалось пшено. В начале года стоимость килограмма крупы составляла 30 рублей, к середине октября стоимость увеличилась до 44 рублей.