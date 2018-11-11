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Новобранцы спортивных рот ЦСКА принесли присягу в Олимпийском парке Сочи

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Новобранцы спортивных рот ЦСКА принесли присягу в Олимпийском парке Сочи

Сочи, 11 ноября. Торжественная церемония приведения к военной присяге членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, которые были отобраны для дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА, прошла в Олимпийском парке Сочи. 229 атлетов, представляющих 29 олимпийских видов спорта, были призваны в четыре спортроты, которые дислоцируются в Санкт-Петербурге, подмосковной Балашихе, Сочи и Самаре.

Участие в торжественной церемонии приняли представители Вооруженных сил России, Госдумы, Совета Федерации, Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», а также представители Минспорта и ЦСКА, и другие. 

Новобранцы спортивных рот ЦСКА принесли присягу в Олимпийском парке Сочи

Атлеты произнесли воинскую клятву и пообещали честно и доблестно нести военную службу, и приумножить большую историю армейского клуба. Стоит отметить, что в рядах призывников присутствовали 13 мастеров спорта России международного класса.

«Служба в Вооруженных силах Российской Федерации — это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами», — отметил новобранец ЦСКА прыгун в высоту Семен Поздняков.

Новобранцы спортивных рот ЦСКА принесли присягу в Олимпийском парке Сочи

Напомним, общая численность сформированных в ВС РФ спортивных ротах составляет 400 человек. Впервые обновленные спортивные роты были призваны 19 мая 2013 года. После прохождения ускоренного курса молодого бойца, спортсмены приняли военную присягу.

Автор: Екатерина Кухарева
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