Франция празднует 100-летие победы в Первой мировой войне: репортаж ФАН

Париж, 11 ноября. Столица Франции с самого утра взбудоражена больше, чем обычно. В городе царят праздничная, почти торжественная атмосфера, и — немного — ажиотаж. Сегодня здесь отмечают 100-летнюю годовщину победы в Первой мировой фоне. Этот военный конфликт запомнился всему миру как один из самых кровопролитных в истории человечества. О том, что происходит во французской столице 11 ноября, с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Погода, к сожалению, не совсем праздничная: с самого утра над Парижем тучи. Сильные порывы ветра, по словам журналистов, мешали работе телевизионных групп, а облачность создавала помехи во время прямых включений. Позже небо разъяснилось, и погода несколько улучшилась. Правда, ненадолго. Около 9.30 по местному времени (11.00 по времени Москвы) в Париже хлынул дождь.

Центральной частью парижских мероприятий должен стать Форум мира, на который съедутся почетные гости из десятков стран мира. Президент Франции Эммануэль Макрон выходит встречать делегатов и глав государств, и одним из первых попадает под дождь.

«Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой встречают почетных гостей. У всех — зонтики», — передает корреспондент ФАН.

Торжества, приуроченные к годовщине победы в Первой мировой войне, проходят по территории всей Франции. Телеканал TF1 ведет прямую трансляцию из Компьена — именно здесь в 1918 году было подписано соглашение о прекращении боевых действий между Антантой и Германией.

Памятные мероприятия проходят и у реки Марны, где 5-12 сентября 1914 года состоялось масштабное сражение, закончившаяся поражением немецкой армии. Именно исход Марнской битвы сорвал стратегический план наступления немецкой армии, ориентированный на быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из войны.

Во время Первой мировой войны погибли несколько миллионов человек. Война унесла жизни военнослужащих разных стран, в том числе русских солдат и офицеров. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что президент России Владимир Путин станет одним из главных участников Форума мира в Париже.