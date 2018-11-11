Донбасс: киевские силовики 11 раз обстреляли населенные пункты ДНР за сутки

Донецк, 11 ноября. Украинские военные за минувшие сутки 11 раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Донецкую народную республику из запрещенного вида вооружения. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, всего по территории республики киевские силовики выпустили 111 единиц различных боеприпасов. В частности, под огнем оказались окраины столицы ДНР Донецка, а также аэропорт, район «Вольво-Центра», село Спартак, Ясиноватая, село Васильевка.

Кроме того, как добавил Якубов, были обстреляны населенные пункты на юге республики: горловские поселки Зайцево и шахты Гагарина, а также села Ленинское и Саханка на юге ДНР. Он уточнил, что обстрелы ВСУ вели из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.