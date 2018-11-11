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Власти Южной Кореи подарили КДНР 200 тонн мандаринов

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Власти Южной Кореи подарили КДНР 200 тонн мандаринов

Сеул, 11 ноября. Власти Южной Кореи отправили 200 тонн мандаринов в Северную Корею в качестве подарка.

Военно-транспортный самолет вылетел в Пхеньян утром 11 ноября. Груз мандаринов, собранных на острове Чеждудо, сопровождали замминистра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон, а также секретарь президента по межкорейским отношениям Со Хо.

Всего в КНДР прилетят четыре рейса с мандаринами: по два 11 и 12 ноября, передают РИА Новости.

Как сообщает телеканал «360», ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил во время визита в Пхеньян в подарок две тонны дикорастущих грибов. Этим лидер КНДР Ким Чен Ын хотел оставить память о саммите в Пхеньяне.

Автор: Денис Коробейников
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