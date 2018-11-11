Журналист Малькевич допустил, что ФБР искало у него «московские списки» кандидатов на выборах в Конгресс

Москва, 11 ноября. Российский журналист Александр Малькевич сообщил подробности своего задержания в аэропорту Вашингтона, откуда он должен был вылететь в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.

«Ну, сильные ощущения, безусловно, когда ты идешь, сзади на плечо ложится рука, и строгий голос говорит: «Мистер, Малькевич»… потом тебя окружают люди, показывают удостоверения с буквами FBI, и приглашают следовать за ними», — рассказал он.

После задержания журналиста допросили в закрытом помещении, где находилось около двух десятков человек. Там, как вспоминает Малькевич, ему предъявили ордер на задержание, а затем изъяли все электронные носители и даже сняли часы. Он с иронией предположил, что американские спецагенты, скорее всего, искали "московские списки" кандидатов на выборах в Конгресс.

«Искали, наверное, списки кандидатов, которых Москва «двигала» на выборах», - заметил журналист в интервью KP.RU.

Кроме того, как добавил Малькевич, на допросе ему вручили письменное требование о том, чтобы он в течение месяца зарегистрировался как иностранный агент на территории США.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в Штаты первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, журналист и ведущий программы «Не валяй дурака, Америка» Александр Малькевич прибыл в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс. Задержание его в аэропорту Вашингтона произошло вечером 9 ноября. Сейчас Малькевич находится на свободе и уже прилетел в столицу Франции.