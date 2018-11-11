Власти США потребовали от журналиста Малькевича зарегистрировать USA Really как иноагента

Москва, 11 ноября. Российский журналист, главный редактор проекта USA Really Александр Малькевич получил от властей США уведомление зарегистрировать свое СМИ в качестве иноагента.

По словам журналиста, в уведомлении написано, что деятельность агентства «направлена против США».

«Юристы, с которыми я разговаривал, крутят у виска пальцем и говорят — а как это можно сделать? Для этого надо быть американским юрлицом», — рассказал Малькевич в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что будет смотреть регистрировать ли USA Really в качестве иноагента. Издание зарегистрировано в качестве СМИ в России.

Напомним, что члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича задержали и допросили в аэропорту Вашингтона 9 ноября. Посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдепартамент США в связи с задержанием журналиста.