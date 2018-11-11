Сирия новости 11 ноября 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 10 мирных жителей Хаджина, курды арестовали двух гражданских в Ракке

Сирия, 11 ноября. Под огнем ВВС международной коалиции погибло 10 мирных жителей города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, в Ракке курдские радикалы арестовали двух гражданских, на западе Алеппо продолжаются перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо.

Курды: арестовывают мирных жителей Ракки.

Международная коалиция: нанесла удары по Хаджину, в результате чего погибло 10 гражданских.

Провинция Алеппо

Местный источник передает в Telegram (@dorarsite), что в населенном пункте Аль-Атареб детонировало самодельное взрывное устройство. Данных о пострадавших не поступало.

Радикальные исламисты арестовали мирного жителя населенного пункта Кафр Хамра на западе провинции Алеппо. Об этом пишет один из источников на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now).

Также в этой части региона продолжаются перестрелки между джихадистами и Сирийской арабской армией (САА), сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции не прекращают наносить удары по кварталам города Хаджин, передает местный источник в провинции Дейр-эз-Зор на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa). По сведениям Twitter-канала (@Breizhman1983), в результате одного из авианалетов сил возглавляемого США западного альянса погибло 10 мирных жителей населенного пункта.

Ранее местные источники писали, что атаки авиации коалиции наносят значительный ущерб зданиям и инфраструктуре города. Отмечается, что уровень разрушений напоминает результаты военной операции западного альянса в Ракке.

Провинция Ракка

На территории провинции Ракка не прекращаются массовые задержания гражданских для дальнейшей принудительной мобилизации в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Местный источник передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что члены курдского ополчения захватили в плен двух мирных жителей административного центра региона.

Информационное агентство Damascus Now сообщает, что на позициях SDF в населенном пункте Сулук прогремел взрыв. При детонации СВУ было убито несколько членов курдских военизированных отрядов. Также «демократические силы» потеряли ряд боевиков в результате атак неизвестных в районах Назлят Шахада, Сиккат аль-Кытар, Сукн аш-Шаббаби.

Ирак

Военный источник передает в Telegram (@teamsmediawar_1), что банда террористов «Исламского государства»1 пыталась пробраться на территорию Ирака из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям автора публикации, отряд ополчения «Хашд аш-Шааби» предотвратил пересечение радикальными исламистами границы государств.

В Мосуле и его окрестностях продолжается операция по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News пишет, что к западу от города бойцы правительственных войск арестовали 23 члена террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)