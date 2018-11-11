Сирия: около 400 иностранных компаний будут восстанавливать инфраструктуру САР

Дамаск, 11 ноября. Около 400 иностранных компаний будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии. Работы начнутся в ближайшее время, сообщил заместитель главы МИД САР Айман Сусан.

По его словам, по указанию правительства страны приоритет при проведении восстановительных работ будет отдаваться отечественным компаниям. Сусан призвал сирийских бизнесменов вернуться в страну. Он отметил, что созданный в сентябре прошлого года при министерстве иностранных дел Сирии офис по экономическим вопросам восстановления получил несколько тысяч запросов. Из них уже обработано около 400.

«Это не менее 400 компаний из различных уголков мира, в том числе России, Китая, Индии, а также компании сирийских эмигрантов, они выразили желание работать над восстановлением Сирии», — сказал Айман Сусан в интервью газете al-Iqtisad.

Замглавы сирийского МИД подчеркнул, что враждебно настроенные страны Запада не получат возможности инвестировать в восстановление инфраструктуры Сирии. При этом в Дамаск поступило несколько заявок от итальянских и испанских компаний. По мнению Сусана, это показатель расхождения мнений по САР в Евросоюзе.

Напомним, Сирия продолжает бороться с последствиями вооруженного конфликта, вспыхнувшего в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ1 в Сирии и Ираке. Борьба с боевиками все еще продолжается в некоторых регионах страны. На первый план в Сирии выступают политическое урегулирование, восстановление экономики и инфраструктуры, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.