Научному сообществу нужны авторитетные фигуры: в Москве проходит Слет просветителей 2018. ФАН-ТВ

В Москве проходит третий по счету Слет просветителей, организованный фондом «Эволюция». Это единственное профильное мероприятие для популяризаторов науки и просветителей, где отбросив устаревшие концепции, обсуждают передовые практики, делятся научными обзорами, исследованиями и историями успехов.

«Ясно, что в общественном поле, люди апеллируют к эмоциям и авторитету, вы не можете на широкой аудитории действительно вдаваться в какую-то детальную аргументацию. И поэтому вы аппелируете либо к эмоциям, либо к авторитету. И, наверное, просветительское сообщество скорее заинтересовано в появлении авторитетных фигур», – сказал Сергей Попов, ученый-астрофизик, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ.

«Я бы не сказал, что есть какие-то внешние сложности, есть не совсем комфортная среда для просвещения. У народа мало денег, чтобы платить за просвещение, государство этим вопросом не интересуется, это приходится делать волонтерам, на волонтерских началах, что, в общем-то, имеет свои преимущества. Волонтерская работа – это когда человек работает за идею, по зову души», – говорит Борис Штерн, ведущий научный сотрудник ИЯИ РАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант — Наука».

По всей стране множество людей занимаются популяризацией науки, просветительством, работают на площадках и создают новые события. Им важно встретится, чтобы обменяться опытом, рассказать о проектах и получить мотивацию для дальнейшей работы.