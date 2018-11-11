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В ДНР зафиксированы перебои мобильной связи из-за диверсии

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В ДНР зафиксированы перебои мобильной связи из-за диверсии

Донецк, 11 ноября. Перебои мобильной связи зафиксированы в Донецкой народной республике из-за диверсии: повреждено оборудование госпредприятия «Республиканский оператор связи».

Мобильная связь стала работать с перебоями у абонентов «Феникса» в Торезе и Снежном. Неизвестные повредили оптоволоконную магистраль в северо-восточной части ДНР.

В пресс-службе оператора заявили, что технические службы определили место обрыва и выехали на место проведения восстановительных работ. Для стабилизации работы мобильной связи были задействованы резервные транспортные маршруты, критических проблем со связью нет, подчеркнули в Минсвязи ДНР.

Также в республиках перестал работать украинский оператор Vodafon, также из-за повреждения оптоволоконной линии. В настоящий момент специалисты пытаются определить место обрыва.

Автор: Денис Коробейников
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