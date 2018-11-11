Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Кузбассе

Кемерово, 11 ноября. Смертельное ЧП случилось в Кемеровской области: мужчина погиб при пожаре в частном доме.

Трагедия случилась в Анжеро-Судженске в субботу, 10 ноября. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17.55, сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание в 18.10.

На месте пожара спасатели обнаружили тело 48-летнего хозяина дома. Причиной возгорания, по мнению специалистов, является неосторожное обращение с огнем при курении. Соответствующую информацию передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, опубликованные на «Правоохранительном портале Кузбасса».