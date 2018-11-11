«Сегодня очередной экзамен»: Пушилин проголосовал на выборах в ДНР

Донецк, 11 ноября. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на выборах. Он прибыл на участок избирательной комиссии №156, расположенный в одной из школ Донецка, вместе с супругой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пушилин заполнил бюллетень избирателя, опустил его в урну, а позже пообщался с журналистами.

«Сегодня очередной экзамен гражданской позиции, политической позиции всей Донецкой народной республики. Для нас важно то, какой мы курс мы уже не избираем, наверное, а какой поддерживаем или не поддерживаем. Очень надеемся на высокую явку, очень надеемся на социальную ответственность наших граждан, потому что сейчас мы голосуем за свое будущее», — сказал Денис Пушилин.

Отметим, Пушилин был назначен на пост врио главы ДНР 7 сентября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа.

Как сообщает корреспондент ФАН, нарушений и провокаций на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР пока не зафиксировано. Утром 11 ноября в республике открылись более 400 избирательных участков. Предварительные итоги народного волеизъявления будут подведены в 21.00 (время совпадает с московским). К 10.00 явка избирателей составила 18,6%.

Напомним, 11 ноября в республиках Донбасса проходят выборы глав и депутатов. День голосования проходит при участии наблюдателей из стран ближнего и дальнего зарубежья.