Киев, 11 ноября. Украинский генерал, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко нашел виновника срыва плана Украины по вступлению в НАТО. Оказалось, что во всем виновата фрау Ангела Меркель. По мнению Романенко, путь Киева в этот военно-политический блок мог быть гораздо менее тернистым, если бы не политика канцлера ФРГ.

Романенко считает, что наибольший шанс сблизиться с НАТО у Украины был в 2008 году, но этому помешали Меркель и президент РФ Владимир Путин.

«Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — пояснил генерал в эфире местного телеканал ZIK.

Напомним, в 2008 году, о котором напоминает Романенко, президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер Рады Арсений Яценюк написали так называемое «письмо трех», в котором просили альянс о предоставлении Киева плана действий по членству в НАТО. Обращение было написано в январе, но в апреле на саммите альянса было решено перенести рассмотрение украинской заявки на присоединение к плану действий по членству в НАТО. В итоге в декабре 2008 года главы МИД стран-участниц блока решили не предоставлять Киеву ПДЧ, ограничившись созданием национального годового плана (НГП) для Украины, а также усилением информационного центра НАТО в столице Украины.

Но вернемся в 2018 год. В июне Рада приняла закон «О национальной безопасности», якобы открывающий Украине дорогу в НАТО.

«Направление в НАТО — стратегический вектор Украины. Была непростая дискуссия. Было важно согласовать позиции между фракциями, с партнерами по НАТО», — заявил тогда спикер Андрей Парубий.

При этом стоит отметить, что в самом альянсе ранее неоднократно заявляли, что для вступления в блок Украина должна приложить огромные усилия, и достичь целого ряда критериев. На это, в частности, указывал и экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Эксперты сходятся во мнении, что членство в блоке Киеву не светит в ближайшие 20 лет.

Однако президент Украины Петр Порошенко, сначала «подарив» стране безвиз с ЕС (куда украинцы, по их словам, все равно не могут ездить из-за отсутствия денег), не устает твердить о новой мечте Киева. 8 ноября он заявил, что появление на Украине независимой православной церкви для властей «это вопрос такого же веса, как безвиз, как Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша борьба за членство в НАТО и ЕС».